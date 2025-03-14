تفاصيل آخر لقاء بين مرتضى منصور وشوبير قبل الصلح

كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر مرتضى منصور وأحمد شوبير حديث الوسط الرياضي المصري في الساعات الماضية، وذلك بعد ظهورهم في إحدي المناسبات الرمضانية وهما يتبادلان الحديث والمرح.

ودائمًا ما اشتهر مرتضي منصور واحمد شوبير بالخلاف بينهما، في الفترات الأخيرة، حتى تصالح الثنائي في الساعات الماضية.

ماذا حدث بين مرتضي منصور واحمد شوبير في أخر لقاء؟

كان أخر لقاء بين الثنائي مرتضي منصور وشوبير، خلال تواجدهم في عزاء والدة الكاتب الصحفي محمود المملوك بمسجد عمر مكرم.

وتصدر حينها هذا اللقاء حديث الوسط الرياضي، بعدما تواجها وجهًا لوجه خلال تقديمهم واجب العزاء.

حيث تصادف وصول أحمد شوبير وأثناء دخوله العزاء، بخروج مرتضي منصور، ليخرج شوبير من صف العزاء متجاهلاً السلام عليه على أثر الخلافات الأخيرة بينهم .