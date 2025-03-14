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موعد إعلان حسام حسن لقائمة منتخب مصر استعدادا لمباراتي إثيوبيا وسيراليون

01:18 ص الجمعة 14 مارس 2025
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    سام مرسي في تدريبات منتخب مصر (2)
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    مصطفى محمد بقميص منتخب مصر
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    منتخب مصر للشباب (1)
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    منتخب مصر للشباب (2)
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    منتخب مصر للشباب (2)
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    محمد النني لاعب منتخب مصر
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    منتخب مصر (1)
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    منتخب مصر (3)
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    منتخب مصر
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    تشكيل منتخب مصر في أخر مباراة جمعته بكاب فيردي
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    احتفال لاعبو منتخب مصر من أخر مباراة جمعتهم بكاب فيردي
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    محمد صلاح والشناوي من مباراة منتخب مصر وكاب فيردي
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    محمد صلاح ولاعبو منتخب مصر من مباراة كاب فيردي_1
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    إبراهيم عادل وعمر مرموش من مباراة منتخب مصر وكاب فيردي
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كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد المدرب الوطني حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، لإعلان قائمة منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

ومن المنتظر أن يلتقي الفراعنة مع إثيوبيا وسيراليون يومى 21 و25 مارس الجارى، ضمن تصفيات الجولة الخامسة والسادسة من تصفيات كأس العالم.

وأستقر حسام حسن على إعلان قائمة المنتخب غدًا السبت، الموافق 15 مارس الجاري، وذلك قبل انطلاق المعسكر التحضيري الذي سينطلق الأحد 16 من شهر مارس.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يتواجد فى المجموعة الأولى، التي تضم كل من : "بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتى".

ماهو ترتيب منتخب مصر في تصفيات كأس العالم؟

يتصدر الفراعنة ترتيب المجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم برصيد 10 نقاط، بعدما فاز في 3 مباريات وتعادل في لقاء وحيد.

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