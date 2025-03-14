موعد إعلان حسام حسن لقائمة منتخب مصر استعدادا لمباراتي إثيوبيا وسيراليون

كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد المدرب الوطني حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، لإعلان قائمة منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

ومن المنتظر أن يلتقي الفراعنة مع إثيوبيا وسيراليون يومى 21 و25 مارس الجارى، ضمن تصفيات الجولة الخامسة والسادسة من تصفيات كأس العالم.

وأستقر حسام حسن على إعلان قائمة المنتخب غدًا السبت، الموافق 15 مارس الجاري، وذلك قبل انطلاق المعسكر التحضيري الذي سينطلق الأحد 16 من شهر مارس.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يتواجد فى المجموعة الأولى، التي تضم كل من : "بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتى".

ماهو ترتيب منتخب مصر في تصفيات كأس العالم؟

يتصدر الفراعنة ترتيب المجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم برصيد 10 نقاط، بعدما فاز في 3 مباريات وتعادل في لقاء وحيد.