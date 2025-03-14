كتب - يوسف محمد:

بعد سنوات من الجفاف والمشاكل والأزمات المستمرة بين الثنائي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، أحمد شوبير مقدم البرامج الحالي وحارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، دخل الثنائي في مرحلة جديدة، يبدو أنها ستشهد عودة العلاقات مرة أخرى.

وظهر الثنائي مرتضى منصور وأحمد شوبير معا، في إحدى المناسبات معا، وهما يتبادلا الهزار و يعانقان بعضهما البعض.

وقام شوبير بالمبادرة والإقدام على معانقة مرتضى منصور، خلال تواجدهما معا في إحدى المناسبات، منذ قليل.

وشهدت السنوات الماضية الكثير من الأزمات بين الثنائي، مما جعلهما في حالة من الخصام طيلة السنوات الماضية.

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