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"ضحك وهزار".. صلح مرتضى منصور وشوبير (صور)

01:08 ص الجمعة 14 مارس 2025
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  • عرض 11 صورة
    مرتضى منصور وشوبير (1)
  • عرض 11 صورة
    مرتضى منصور وشوبير (2) (1)
  • عرض 11 صورة
    شوبير ومرضى (1)
  • عرض 11 صورة
    صلح شوبير ومرتضي (1)
  • عرض 11 صورة
    صلح شوبير ومرتضي (1)
  • عرض 11 صورة
    شوبير ومرتضى منصور (1)
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كتب - يوسف محمد:

بعد سنوات من الجفاف والمشاكل والأزمات المستمرة بين الثنائي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، أحمد شوبير مقدم البرامج الحالي وحارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، دخل الثنائي في مرحلة جديدة، يبدو أنها ستشهد عودة العلاقات مرة أخرى.

وظهر الثنائي مرتضى منصور وأحمد شوبير معا، في إحدى المناسبات معا، وهما يتبادلا الهزار و يعانقان بعضهما البعض.

وقام شوبير بالمبادرة والإقدام على معانقة مرتضى منصور، خلال تواجدهما معا في إحدى المناسبات، منذ قليل.

وشهدت السنوات الماضية الكثير من الأزمات بين الثنائي، مما جعلهما في حالة من الخصام طيلة السنوات الماضية.

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مرتضى منصور أحمد شوبير صلح مرتضى منصور وأحمد شوبير
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