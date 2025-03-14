الزمالك يعلن تدعيم فريق السلة بمحترف جديد

كتب - يوسف محمد:

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، التعاقد مع المحترف الأمريكي أنطوان سكوت، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة بالنادي خلال الفترة المقبلة.

ووقع اللاعب عقود انضمامه للفارس الأبيض، عقب جلسة جمعته مع نائب رئيس نادي الزمالك هشام نصر.

وسبق للمحترف الأمريكي خوض أكثر من تجربة احتراف عربية، حيث سبق له التواجد مع فريق الهلال السعودي، تمكن خلال تواجده مع الفريق على حصد جائزة أفضل لاعب بالدوري وهداف الدوري، بالإضافة إلى تجربة مع فريق اتحاد جدة.

كما سبق للاعب خوض تجربة احترافية في صفوف فريق الاتحاد الليبي، الذي حصل معه على جائزة أفضل لاعب في الدوري الليبي.

وبخلاف التجارب العربية، التي خاضها اللاعب في المنطقة العربية، سبق له المشاركة مع فريق بترو دا لواندا الأنجولي في موسم 2021.

ويمتلك اللاعب، مسيرة احترافية أوروبية مميزة أيضًا، حيث حيث سبق له المشاركة في الدوري النيوزيلندي مع فريق هيروز، فريق كيرافنوس بالدوري القبرصي، بالإضافة إلى المشاركة في الدوري الفرنسي من بوابة فريق إيفرو.

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