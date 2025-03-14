مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

الزمالك

- -
21:30

سموحة

كأس مصر

بيراميدز

- -
21:30

إنبي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:00

برايتون

الدوري الإسباني

فياريال

- -
19:30

ريال مدريد

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

فالنسيا

جميع المباريات

إعلان

ماذا يحدث في حالة انسحاب الأهلي من مباراة بيراميدز؟ (مستند)

08:29 ص الجمعة 14 مارس 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    لائحة الدوري المصري بشأن الانسحاب2_Easy-Resize.com
  • عرض 12 صورة
    لائحة الدوري المصري بشأن الانسحاب_Easy-Resize.com
  • عرض 12 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (17)
  • عرض 12 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (13)
  • عرض 12 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (3)
  • عرض 12 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (2)
  • عرض 12 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (1)
  • عرض 12 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (15)
  • عرض 12 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (7)
  • عرض 12 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (4)
  • عرض 12 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (5)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

أصبح موقف النادي الأهلي من الاستمرار في مسابقة الدوري المصري مجهولا، بعد أزمته في مباراة القمة ضد الزمالك وإصراره على موقفه بالانسحاب من المسابقة، في حالة عدم تأجيل اللقاء مع وجود طاقم تحكيم أجنبي.

ولم يذهب لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ستاد القاهرة لمواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري، فيما ذهب المنافس وطاقم التحكيم المصري بقيادة محمود بسيوني، الذي انتظر مرور الوقت القانوني لإعلان انتهاء اللقاء وانسحاب الأهلي.

ومن المقرر أن تعلن رابطة الأندية عن مصير اللقاء، باعتبار الأهلي مهزوما 3-0 وخصم 3 نقاط من رصيده، بسبب انسحابه من المباراة (وفقا للائحة الاتحاد المصري)، لكن الأهلي هدد بالانسحاب من الدوري المصري في حالة عدم تنفيذ مطالبه.

ماذا يحدث في حالة انسحاب الأهلي من مباراة بيراميدز؟

ينتظر الأهلي مباراة قوية ضد بيراميدز في الدوري المصري، يوم 12 أبريل المقبل، وإذا استمر الوضع الراهن ورفض الأحمر خوض اللقاء، يتم اعتباره منسحبا.

وتنص اللائحة على أنه إذا انسحب فريق من مباراتين متتاليتين، تسحب كل نتائجه ويتم اعتباره منسحبا من مسابقة الدوري المصري، ومن ثم توقيع غرامة مالية عليه قدرها 20 مليون جنيه، ويخفض إلى الدرجة الأدنى (الرابعة).

وجاء بند المادة رقم 24 من لائحة الاتحاد المصري (الانسحاب وعقوبة عدم استكمال البطولة)، كالآتي: إذا كان الانسحاب أثناء المرحلة الأولى من المسابقة: يهبط النادي للدرجة الأدنى في الموسم القادم ويحرم من المشاركة في المسابقة الموسمين القادمين، ويدفع النادي غرامة قدرها 20 مليون جنيه.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الأهلي وبيراميدز انسحاب الأهلي مصير الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
لاعب الزمالك السابق لمصراوي: لا تنازل عن "نقاط القمة".. والأهلي ما زال منافسا على الدوري

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

انخفاض كبير في سعر الذهب اليوم بمصر مع بداية تعاملات السبت
ارتفاع جديد في الحرارة.. الأرصاد تعلن ذروة الموجة الحارة وموعد تحسن الطقس
10 صور من تجهيزات مائدة إفطار المطرية السنوي