ماذا يحدث في حالة انسحاب الأهلي من مباراة بيراميدز؟ (مستند)

كتبت-هند عواد:

أصبح موقف النادي الأهلي من الاستمرار في مسابقة الدوري المصري مجهولا، بعد أزمته في مباراة القمة ضد الزمالك وإصراره على موقفه بالانسحاب من المسابقة، في حالة عدم تأجيل اللقاء مع وجود طاقم تحكيم أجنبي.

ولم يذهب لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ستاد القاهرة لمواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري، فيما ذهب المنافس وطاقم التحكيم المصري بقيادة محمود بسيوني، الذي انتظر مرور الوقت القانوني لإعلان انتهاء اللقاء وانسحاب الأهلي.

ومن المقرر أن تعلن رابطة الأندية عن مصير اللقاء، باعتبار الأهلي مهزوما 3-0 وخصم 3 نقاط من رصيده، بسبب انسحابه من المباراة (وفقا للائحة الاتحاد المصري)، لكن الأهلي هدد بالانسحاب من الدوري المصري في حالة عدم تنفيذ مطالبه.

ماذا يحدث في حالة انسحاب الأهلي من مباراة بيراميدز؟

ينتظر الأهلي مباراة قوية ضد بيراميدز في الدوري المصري، يوم 12 أبريل المقبل، وإذا استمر الوضع الراهن ورفض الأحمر خوض اللقاء، يتم اعتباره منسحبا.

وتنص اللائحة على أنه إذا انسحب فريق من مباراتين متتاليتين، تسحب كل نتائجه ويتم اعتباره منسحبا من مسابقة الدوري المصري، ومن ثم توقيع غرامة مالية عليه قدرها 20 مليون جنيه، ويخفض إلى الدرجة الأدنى (الرابعة).

وجاء بند المادة رقم 24 من لائحة الاتحاد المصري (الانسحاب وعقوبة عدم استكمال البطولة)، كالآتي: إذا كان الانسحاب أثناء المرحلة الأولى من المسابقة: يهبط النادي للدرجة الأدنى في الموسم القادم ويحرم من المشاركة في المسابقة الموسمين القادمين، ويدفع النادي غرامة قدرها 20 مليون جنيه.