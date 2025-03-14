"عقوبات مغلظة تنتظر الأهلي".. موعد إعلان القرارات الحاسم لمباراة الانسحاب

يترقب عشاق كرة القدم المصرية، والشارع الرياضي، عقوبات الجولة الأولى من المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري المصري الممتاز، وتحديدا مباراة القمة التي لم يحضر لها فريق الأهلي.

ورفض النادي الأهلي، التواجد في استاد القاهرة الدولي، لمواجهة الزمالك، في المباراة التي كان مقررا لها يوم الثلاثاء الماضي، في بطولة الدوري المصري الممتاز، اعتراضا على عدم وجود تحكيم أجنبي، وهو ما دعى لاعتباره منسحبا من المباراة.

وينتظر الجميع القرارات الرسمية لرابطة الأندية، المقرر لها غدا السبت، وفقا لما هو متبع، حيث يتم إصدار العقوبات عقب انتهاء كل جولة بـ48 ساعة.

ووفقا للمصادر، أكدت أن هناك عقوبات قوية تنتظر النادي الأهلي في مقدمتها، اعتبار الزمالك فائزا بنتيجة 3\0، واعتبار الأهلي خاسرا، مع خصم ثلاث نقاط أخرى مع نهاية الدوري المصري.

ويحتل فريق بيراميدز، صدارة مسابقة الدوري، برصيد 43 نقطة، والأهلي في المركز الثاني برصيد 39 نقطة، مع ترقب خصم 3 نقاط منه مع نهاية الموسم، والزمالك في المركز الثالث برصيد 35 نقطة.