"الجميع لعب لصالح الزمالك".. انسحاب الأهلي وتعثر بيراميدز يشعلان الدوري المصري

انتهت مباريات الجولة الأولى، من الجولة الحاسمة، من تحديد بطل الدوري المصري الممتاز موسم 2024\2025.

وشهدت الجولة أحداثا ساخنة، ومثيرة، بعدما رفض النادي الأهلي التواجد في الملعب لمواجهة الزمالك، وتعثر فريق بيراميدز في طريقه لتعزيز صدارة المسابقة.

بيراميدز واصل تصدره للمسابقة بعد انتهاء الجولة، برصيد 43 نقطة، والأهلي في المركز الثاني برصيد 39 نقطة، مع ترقب خصم 3 نقاط منه مع نهاية الموسم، والزمالك في المركز الثالث برصيد 35 نقطة.

انسحاب الأهلي

أزمة كبيرة يعشها النادي الأهلي في الفترة الحالية، بعدما رفض خوض مباراة الزمالك، التي كان مقررا لها، يوم الثلاثاء الماضية، بسبب الاعتراض على عدم وجود حكام أجانب.

النادي الأهلي رفض الذهاب للمباراة، في الموعد القانوني، وتواجد نادي الزمالك وحكام المباراة بقيادة محمد البسيوني، وتم انتهاء اللقاء بعد 20 دقيقة لعدم وجود الأحمر واعتباره منسحبا، مع منح الأبيض نقاط المباراة، وخصم ثلاث نقاط أخرى من الأهلي في نهاية الموسم.

عودة الزمالك

بعد قرار النادي الأهلي بعدم التواجد في الملعب، عاد نادي الزمالك بقوة للمنافسة على لقب الدوري، حيث يتواجد على بعد نقطة واحدة فقط، عن الأهلي صاحب المركز الثاني و8 نقاط عن بيراميدز صاحب الصدارة، مع تبقي 7 جولات على نهاية الدوري.

تعثر بيراميدز

وشهدت الجولة تعثر فريق بيراميدز، وتوقف انتصاراته، بالتعادل مع المصري البورسعيدي وفقدانه نقطتين في سباق صدارة الدوري المصري، حيث يتفوق عن الأهلي صاحب المركز الثاني بفارق 7 نقاط كاملة، وعن الزمالك صاحب المركز الثالث بـ 8 نقاط.