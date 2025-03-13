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غباء اصطناعي.. تعليق صادم من عدلي القيعي على أزمة مباريات الأهلي

11:18 م الخميس 13 مارس 2025
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    عدلي القيعي ضيف أحمد شوبير اليوم
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    عدلي القيعي ضيف أحمد شوبير اليوم
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كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي السابق، عن الأزمة التي يمر بها المارد الأحمر في الآونة الأخيرة، وذلك عقب إعلان رابطة الأندية عن جدول مباريات الدور الثاني للمسابقة.

وقال عدلي القيعي خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي: "اللي حصل ده مش منطقي ولو حلفتلي علي المية تجمد مش هصدق إنها قرعة بالذكاء الاصطناعي، ده اسمه غباء اصطناعي".

وتابع: " مفيش قرعة في العالم تخلي أول ماتش ليك قدام الزمالك الفريق الثالث في الدوري، وثاني مباراة قدام بيراميدز متصدر الدوري".

وواصل القيعي تصريحاته: "عندي علامة استفهام كبيرة عن القرعة

جدير بالذكر أن الأهلي قرر عدم استكمال مسابقة الدوري بعد قرار رابطة الأندية بإسناد مباراة القمة ضد الزمالك لطاقم تحكيم محلي، ورفض الأهلي خوض مباراة الزمالك في القمة 130، والتي كان مقرر إقامتها الثلاثاء الماضي.

وتواجد نادي الزمالك في ملعب المباراة دون حضور لاعبو الأهلي، ليقرر حكم اللقاء محمود بسيوني احتساب النادي الأهلي منسحبًا وأطلق صافرة اللقاء في الدقيقة 20.

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