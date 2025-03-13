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لاعب الزمالك السابق لمصراوي: لا تنازل عن "نقاط القمة".. والأهلي ما زال منافسا على الدوري

11:21 م الخميس 13 مارس 2025

نصر إبراهيم لاعب الزمالك السابق

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كتب - نهى خورشيد

علق نصر إبراهيم درويش نجم الزمالك الأسبق، على الأحداث التي شهدتها مواجهة القمة الـ130، بعد انسحاب الأهلي من المباراة اعتراضاً على طاقم التحكيم المصري.

وفي تصريحات خاصة لمصراوي، وصف درويش موقف الأهلي بـ"غير مقبول"، مؤكدا أنه يجب على أي نادٍ أن يلتزم باللوائح والقوانين المنظمة للمسابقات.

وعن موقف إدارة الزمالك، أوضح: "لا أعرف القرار النهائي للإدارة، لكن من حق الزمالك الحصول على الثلاث نقاط، ولن يتنازل عنها".

أما بشأن المنافسة على لقب الدوري، فأكد: "بالطبع، لا يزال الوقت مبكرًا لحسم الدرع، والمنافسة مستمرة بين الثلاثي الذهبي".

وفي سياق منفصل، يستعد الفريق الكروي بنادي الزمالك لمواجهة نظيره سموحة يوم السبت المقبل الموافق 15 مارس الجاري، وذلك ضمن منافسات دور الربع النهائي من بطولة كأس مصر.

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