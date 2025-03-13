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سامي الشيشيني لمصراوي: قرار الأهلي بالانسحاب مفاجأة وهذه مكاسب الزمالك

10:06 م الخميس 13 مارس 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث سامي الشيشيني نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن كواليس أزمة مباراة القمة 130، والتي رفض النادي الأهلي خوضها بسبب اعتراضه على طاقم التحكيم المحلي.

وقال الشيشيني في تصريحات خاصة لمصراوي: "أزمة مباراة القمة ليس لها داعي من الأساس، لأنها ليست المرة الأولي التي نلعب فيها مباراة قمة بحكام مصريين ودائمًا ما كانت تخرج بصورة جيدة دون مشاكل".

وتابع: "أنا مستغرب من موقف الأهلي ورد فعله انه عايز حكام أجانب قبل الماتش بيومين، ومن المفترض أن يتم الاتفاق علي استقدام حكام أجانب قبل المباراة بـ10 أيام حتي يتم التنسيق مع الاتحادات الدولية".

وأكمل: "أنا ضد قرار النادي الأهلي بالانسحاب وكان مفاجئة بالنسبة لنا بجانب أن توقيت البيان كان صعب".

وواصل تصريحاته: "الزمالك استفاد من موقف الأهلي في العديد من الجوانب، أبرزها حصد 3 نقاط، ورفع الضغط من اللاعبين والجهاز الفني لأن مباريات القمة بالتأكيد من المواجهات الصعبة خاصة أن الفريق كان يحتاج للراحة".

وأختتم: "بالإضافة للمكاسب التي حصل عليها الزمالك من انسحاب الأهلي، هو تعطيله كمنافس على مقعد دوري الأبطال بعد خصم 3 نقاط من الأهلي في أخر المسابقة، لذلك أعاد له المنافسة".

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