كتب - يوسف محمد:

شهدت قائمتي منتخب مصر للشباب مواليد 2005، 2008، تواجد عدد من من لاعبي النادي والذي وصل عددهم إلى 11 لاعب، على الرغم من الأزمة الأخيرة للمارد الأحمر، بسبب مباراة القمة.

وضمت قائمة منتخب مصر للشباب مواليد 2005، 5 لاعبين من النادي الأهلي وهم: "إبراهيم عادل، معاذ عطية، محمود لبيب، أحمد وحيد ومحمد عبد الله.

ويشارك منتخب مصر مواليد 2005 بقيادة أسامة نبيه المدير الفني، في بطولة قطر الدولية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 17 مارس الجاري حتى 26 من الشهر ذاته.

وفي المقابل، شهدت قائمة المنتخب الوطني مواليد 2008 بقيادة أحمد الكأس، تواجد 8 لاعبين من المارد الأحمر وهم: "حمزة الدجوي، مهند الشامي، عمر العدوي، بلال عطية، حمزة عبد الكريم، عبد الرحمن أبو اليزيد، زياد أيوب وعمر كمال".

ويخوض منتخب مصر مواليد 2008 مباراتين وديتين، أمام ليبيريا وتنزانيا يومي 15 و18 مارس الجاري، على الترتيب.

ويستعد منتخب مصر مواليد 2008 للمشاركة، في بطولة أمم أفريقيا بالمغرب خلال الفترة من نهاية شهر مارس الجاري حتى 19 أبريل المقبل.

وكانت العديد من التقارير الصحفية، أشارت أمس أنه من الممكن أن يقوم النادي الأهلي بمنع لاعبيه من الانضمام إلى منتخب مصر للشباب، في ظل أزمة مباراة القمة الأخيرة، إلا أن محمد ثابت مدير إدارة الإعلام بالقلعة الحمراء، أكد أن الأهلي لا يمكن أن يتأخر عن دعم المنتخبات الوطنية المختلفة.

ويذكر أن المارد الأحمر، كان قد رفض المشاركة في مباراة القمة أمام نادي الزمالك، يوم الثلاثاء الماضي، بسبب إسناد المباراة إلى طاقم تحكيم مصري.

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