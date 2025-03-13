تعليق مثير للجدل من أحمد مجاهد على أزمة مباراة القمة

كتب - يوسف محمد:

علق أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، انسحاب النادي الأهلي من المباراة، مشيرا إلى الزج باسمه في هذه الأزمة خلال الفترة الماضية.

وكتب مجاهد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "البينة على من أدعى".

أثناء انشغالي بأعمال الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم طوال الأيام الماضية، في وجود رئيس الفيفا ورئيس الكاف، رؤساء جميع الاتحادات الأفريقية، كبار الضيوف والوزراء".

وأضاف: "نما إلى علمي الزج باسمي في الأحداث الأخيرة الخاصة بمباراة الزمالك والأهلي، بالرغم من عدم تدخلي في هذا الأمر تماماً، على من أدعى أن يأتي ببينة أو حتى شبه دليل على تدخلي من قريب أو بعيد أو عليه أن يعيد صيام رمضان".

وشهدت مباراة القمة أزمة كبيرة، بعدما قرر النادي الأهلي عدم لعب المباراة والانسحاب، بسبب إسناد القمة إلى طاقم تحكيم مصري وهو ما رفضه المارد الأحمر.

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