كتب - يوسف محمد:

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية، تحت قيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق، استعدادا لمواجهة سموحة في بطولة كأس مصر.

ويلاقي نادي الزمالك نظيره سموحة، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

وحرص البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لنادي الزمالك، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل بداية المران الجماعي للفريق، للتأكيد على ضرورة تحقيق الفوز في اللقاء والصعود إلى نصف نهائي البطولة.

وقام المدير الفني البرتغالي، خلال المران بالتركيز على بعض الجوانب الفنية والخططية وتدريب اللاعبين عليها، لتنفيذها خلال مباراة سموحة المقبلة في الكأس.

كما خاض لاعبو الفريق فقرة تدريبات بدنية متنوعة، والتي حرص بيسيرو على متابعتها بشكل كامل، للإطمئنان على مدى الجاهزية والحالة الفنية للاعبين.

ويذكر أن نادي الزمالك، كان قد تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعد الفوز على حساب نظيره مودرن سبورت، في دور الـ16 بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

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