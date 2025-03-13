قرار من رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي أمام إنبي في كأس عاصمة مصر

كتب - يوسف محمد:

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تغيير ملعب مباراة النادي الأهلي أمام نظيره فريق إنبي في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره إنبي، يوم 20 مارس المقبل، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وقامت رابطة الأندية المصرية، بتغيير ملعب مباراة المارد الأحمر أمام نظيره إنبي، لتقام على ستاد السلام بدلا من ستاد القاهرة.

كما قررت رابطة الأندية تغيير ملعب مباراة مودرن سبورت أمام فريق سموحة، في البطولة ذاتها لتقام في ملعب بتروسبورت بدلا من ستاد القاهرة أيضًا.

ويذكر أن النادي الأهلي، لم يلعب مباراته الأخيرة في بطولة الدوري المصري أمام نادي الزمالك، الذي كان من المقرر إقامتها يوم الثلاثاء الماضي الموافق 11 مارس الجاري، وقرر الانسحاب اعتراضا على إسناد المباراة إلى طاقم تحكيم مصري.

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