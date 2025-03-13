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"أحرجتنا".. كيف تفاعل الإعلاميون السعوديون والمصريون مع تصريح أبو ريدة؟

04:19 م الخميس 13 مارس 2025
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    هاني أبو ريدة ورئيس الاتحاد الدولي
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    هاني أبو ريدة وإنفانتينو
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    هاني أبو ريدة
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    هاني أبو ريدة خلال مؤتمر صحفي
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    هاني أبو ريدة
  • عرض 10 صورة
    المهندس هاني أبو ريدة
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    هاني أبو ريدة
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    هاني أبو ريدة رئيس اتحا دالكرة الأسبق
  • عرض 10 صورة
    هاني أبو ريدة
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كتبت-هند عواد:

تعرض هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لانتقادات واسعة، بسبب كلمته خلال الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد الأفريقي "كاف"، بشأن كأس العالم 2034.

وقال أبو ريدة: "نطمح أن يمنحنا رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، في مئويتنا المونديالية عام 2034، كأفارقة ومصريين، شرف استضافة إحدى مجموعات البطولة".

وأثار تصريح أبو ريدة غضب وردود فعل سلبية في الأوساط الإعلامية السعودية والمصرية، واعتبر بعض الإعلاميين أن هذا الطلب كان يجب أن يكون بتنسيق مسبق مع الجانب السعودي.

وتستضيف المملكة العربية السعودية، بطولة كأس العالم 2034، بعد فوزها بالتزكية، لتصبح أول دولة تستضيف المونديال بنظامه الجديد بمشاركة 48 منتخبا.

كيف علق الإعلاميون السعوديون على أبو ريدة؟

انتقد الإعلامي السعودي وليد الفراج تصريح أبو ريدة، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "أتفهم الضغوط التي يتعرض لها هاني أبو ريدة بسبب ديربي الأهلي والزمالك، لكن ليس من الذوق أن يكون الحل أن تطلب تفكيك مجموعات مونديال 2034 وإلغاء مدينة سعودية من أجل نقلها إلى مصر دون تنسيق مع الأشقاء.

وعلق الإعلامي السعودي نواف العقيل، عبر منصة "إكس": "كأس العالم 2034 سيقام في المملكة العربية السعودية فقط وستكون السعودية أول دولة في التاريخ تستضيف البطولة بنظامها الجديد دون مشاركة أي دولة أخرى، إن مد الله في عمرنا راح أهدي هاني أبو ريدة تذاكر مباريات مجموعة كاملة يختار حضورها في السعودية، يستاهل".

كيف استقبل الإعلاميون المصريون تصريح أبو ريدة؟

أبدى الإعلامي خيري رمضان تحفظه على تصريحات هاني أبوريدة، وكتب: "ما فعله هاني أبو ريدة بطلب ضم مصر إلى السعودية من إنفانتينو لا يليق ومسيء لمصر الكبيرة، فمصر لم تتقدم والسعودية الشقيقة بذلت من الجهد والمال ما رشحها لهذا الفوز الكبير، الذي ندعمه ونتمنى لها التوفيق، اللياقة السياسية غابت عن أبو ريدة، الذى يجب أن يتفرغ لحل مشكلات الكرة المصرية".

وهاجم الإعلامي عمرو أديب أبو ريدة، وكتب ساخرا: "طب يا عم هانى مش لما تنجح الأول في تنظيم ماتش محلي في مدينة نصر، تبقى تفتح صدرك وتستلف مدينة وتشارك في تنظيم كأس العالم، مصر أكبر من كده يا عم المجال حطيتنا بجد في موقف محرج عالميا وإقليميا.

ودافع محمد شبانة عن هاني أبو ريدة، وقال في برنامجه المذاع عبر فضائية "etc": "تصريح هاني أبوريدة عفوي، الحديث جاء بشكل عفوي، ولا يقصد شيئا منه، وهو علاقته بالأشقاء في السعودية جيدة. وتعرض لانتقادات من جانب بعض الإعلاميين في مصر والسعودية. إقامة البطولة في السعودية كأنها في مصر و نساندهم ونتمنى لهم التوفيق وأحب أقول للأخوة في السعودية أن الأمر غير مقصود".

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الاتحاد المصري لكرة القدم تصريح أبو ريدة الاتحاد الأفريقي هاني أبو ريدة
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