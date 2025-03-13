مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

الزمالك

4 2
21:30

سموحة

كأس مصر

بيراميدز

2 1
21:30

إنبي

الدوري الإسباني

فياريال

1 2
19:30

ريال مدريد

الدوري الإسباني

جيرونا

1 1
22:00

فالنسيا

الدوري الألماني

يونيون برلين

1 1
16:30

بايرن ميونيخ

الدوري الألماني

لايبزيج

2 0
19:30

بروسيا دورتموند

جميع المباريات

إعلان

بيسيرو للاعبي الزمالك: لا بديل عن الفوز أمام سموحة لتحقيق لقب الكأس

04:04 م الخميس 13 مارس 2025

جوزيه بيسيرو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:
عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الخميس على ملعب النادي، استعداداً لمباراة سموحة المقبلة في بطولة كأس مصر.

وشدد المدير الفني في حديثه مع اللاعبين على أهمية اللقاء مؤكداً أنه لابديل سوى الفوز من أجل الاستمرار في المنافسة على اللقب في ظل سعي الزمالك بالتتويج بلقب كأس مصر.

وطالب بيسيرو اللاعبين بضرورة التركيز في التدريبات استعداداً للمباراة المرتقبة أمام فريق سموحة، وأكد على ثقته في قدرات الجميع على تحقيق الفوز في اللقاء.

وفي نهاية الجلسة شرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية التي سيتم التدريب عليها خلال مران اليوم.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة، يوم السبت المُقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها في التاسعة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جوزيه بيسيرو الزمالك بطولة كأس مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

وجوه مستبشرة وقلوب فرحة.. 11 لقطات ومشاهد من إفطار المطرية