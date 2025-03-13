رئيس الاتحاد الدولي يهنئ هاني أبوريدة

كتب : محمد خيري

حرص جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، على تهنئة المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عقب انتخابه عضوًا في مجلس الفيفا للدورة الخامسة كأقدم عضو في أعلى هيئة كروية في العالم.

وقال إنفانتينو في خطابه إلى أبو ريدة: "أود أن أكرر لكم أحر التهاني لإعادة انتخابكم عضوًا في مجلس الفيفا، خلال الجمعية العمومية غير العادية الرابعة عشرة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، التي عُقدت أمس في القاهرة".

أضاف: "هذه النتيجة تُعد تقديرًا للعمل الذي أنجزتموه، ولخبرتكم وكفاءتكم، وأتمنى لكم كل التوفيق والسداد في هذه الولاية الجديدة".

تابع : "إنني على ثقة بأنكم بصفتكم عضوًا في مجلس فيفا ستواصلون تقديم المساهمة القيّمة للفيفا، والأهم من ذلك، في التنمية العالمية لرياضتنا، التي توحدنا جميعًا وهي لعبة كرة القدم".

واختتم انفانتينو رسالته، قائلًا: "أتمنى لكم التوفيق والنجاح في جميع التحديات التي تنتظركم، وأتطلع إلى مواصلة العمل معكم لخدمة كرة القدم في جميع أنحاء العالم".