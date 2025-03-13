مساعدة الأهلي و هزيمتان.. ماذا يحتاج الزمالك للفوز بالدوري المصري؟

كتبت-هند عواد:

عاد الزمالك للمنافسة على لقب الدوري المصري من جديد، بعد الأحداث الأخيرة في المسابقة، والتي شهدت انسحاب الأهلي من مباراة القمة وتعثر بيراميدز بالتعادل مع المصري البورسعيدي.

انسحاب الأهلي من القمة يهدي الزمالك 3 نقاط

انسحب الأهلي من مباراة القمة ضد الزمالك، والتي كان من المقرر إقامتها يوم الثلاثاء الماضي، وذلك احتجاجا على تعيين طاقم تحكيم مصري للمباراة، وطالب بتأجيل القمة حتى يتم تعيين طاقم أجنبي.

ووصل لاعبو الزمالك وطاقم تحكيم المباراة بقيادة محمود بسيوني إلى ستاد القاهرة الدولي، وانتظر بسيوني مرور 20 دقيقة ليعلن نهاية اللقاء.

وتنص لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، على أن الفريق المنسحب يتم اعتباره خاسرا اللقاء بنتيجة 3-0، مع خصم ثلاث نقاط من رصيده.

وفي حالة تطبيق العقوبة على الأهلي، يصبح ترتيب جدول الدوري المصري كالآتي:

بيراميدز – 43 نقطة

الأهلي – 36 نقطة

الزمالك – 35 نقطة

فيما يأتي ترتيب الدوري المصري الحالي كالآتي:

بيراميدز – 43 نقطة

الأهلي – 39 نقطة

الزمالك – 32 نقطة

ماذا يحتاج الزمالك للفوز بالدوري المصري؟

فور إعلان رابطة الأندية العقوبة على النادي الأهلي، يصبح الفارق بين الزمالك وبيراميدز المتصدر 8 نقاط، ومن المقرر أن يلتقي الزمالك وبيراميدز في الجولة السادسة يوم 13 مايو، وفي حالة فوز الزمالك يصبح الفارق 5 نقاط.

ويحتاج الزمالك بعدها الفوز في جميع مبارياته المتبقية، مع تعادل بيراميدز والأهلي، ليتفوق الأبيض على الأحمر بفارق نقطة وحيدة، فيما يصل الفارق مع بيراميدز إلى 6 نقاط.

وهكذا يحتاج الزمالك لهزيمة بيراميدز في مباراتين للانفراد بصدارة ترتيب الدوري المصري، ويواجه الفريق السماوي الفرق التالية: الأهلي، حرس الحدود، فاركو، البنك الأهلي، الزمالك، بتروجيت، سيراميكا كليوباترا.

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