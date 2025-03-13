الزمالك يرد على شرط الأهلي للتراجع عن الانسحاب: "مستحيل يحصل"

كتب- محمد خيري:

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك موقف الأبيض من طلب النادي الأهلي بإعادة مباراة القمة مرة أخرى بحكام أجانب.

ورفض النادي الأهلي، التواجد في استاد القاهرة الدولي، لمواجهة الزمالك، في المباراة التي كان مقررا لها يوم الثلاثاء الماضي، في بطولة الدوري المصري الممتاز، اعتراضا على عدم وجود تحكيم أجنبي، وهو ما دعى لاعتباره منسحبا من المباراة.

وأوضح المصدر: "نادي الزمالك ليس طرفا فيما يحدث حاليا، نحن تواجدنا في الملعب في الموعد القانوني بتواجد الحكم والمراقف، والمنافس لم يتواجد، لذلك حصلنا على نقاط المباراة".

أضاف: "ما يتردد عن إعادة المباراة، أمر مستحيل، وليس لنا دخل في طلبات النادي الأهلي كما ذكرنا لسنا طرف نحن نركز حاليا على مباراة سموحة وأغلقنا ملف مباراة القمة تمام".

واختتم تصريحاته: "ننتظر قرارات رابطة الأندية عقب انتهاء الجولة كما هو متبع، لإعلان فوز الزمالك وتطبيق اللائحة على المنافس كما حدث معنا في الموسم الماضي".