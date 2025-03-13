لجنة التخطيط تقدم تصورا جديدا لمجلس الزمالك: "سيجعلنا أهم نادي في أفريقيا"

كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، تقديم لجنة التخطيط، تصورا إلى مجلس إدارة النادي، بإعادة تطوير شامل لقطاع الناشئين بالقلعة البيضاء.

وتضم لجنة التخطيط بنادي الزمالك، كل من: حسين لبيب رئيس النادي، وأحمد حسام ميدو وحازم إمام وعمرو الجنايني.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي": "تم تقديم تصورا كاملا من لجنة التخطيط، لتطوير قطاع الناشئين وجعله، من أهم موارد النادي من حيث الاستفادة، في فترة وجيزة، بدلا من تكلفة النادي للملايين سنويا في شراء اللاعبين من الخراج".

أضاف: "قطاع الناشئين داخل نادي الزمالك، لا يحصل على الاهتمام اللازم، في ظل أهميته الشديدة، خاصة وأنه أخرج العديد والعديد من اللاعبين التي أصبحت من أهم النجوم في تاريخ مصر".

وأكمل: "هناك تصور حاليا، يجعل هناك اهتمام كبير بقطاع الناشئين على كافة المستويات سواء المدربين أو تغذية اللاعبين وإقامتهم، حتى ينتج لاعبين قادرين على ارتداء تيشرت نادي الزمالك في المستقبل، ويكون أهم نتاج داخل النادي".

واختتم تصريحاته: "سيتم العمل على الفور في التطوير، بعدما وافق مجلس الإدارة على التصور المقدم، حيث سيحتاج هذا التطوير وقتا كي يجني ثماره، ويجعل نادي الزمالك من أهم الأندية في أفريقيا، الشرق الأوسط التي تملك قطاع ناشئين على أعلى مستوى، وسوفر أموال طائلة يتم صرفها سنويا لشراء لاعبين".