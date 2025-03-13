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الأهلي يكشف شرطا وحيدا للتراجع عن الانسحاب

01:11 م الخميس 13 مارس 2025
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كتب- محمد خيري:

أكد الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن النادي متمسك بقراره بالانسحاب من بطولة الدوري المصري، في حالة عدم خوض مباراتي الزمالك وبيراميدز بحكام أجانب.

وقال شلبي، في تصريحات على قناة "etc":" موقف الأهلي ثابت حتى الآن وهو الانسحاب من البطولة، وهو موقف من مجلس الإدارة، وموقف للمطالبة بإدارة الكرة المصرية بشكل جيد وفي صالح الجميع، ووجود عدالة ومساواة لجميع الأندية، والأهلي كان حريصا على مخاطبة الجهات القائمة على صناعة الكرة على الالتزام بقراراتها".

وأكمل:" الأهلي دائم الإلتزام بالقوانين التي أقرتها رابطة الأندية واتحاد الكرة، والرابطة طلبت حكام أجانب للمباراة ولكن اتحاد الكرة لم يجلب حكام أجانب، ووافقنا على طلب الرابطة بتحمل تكاليف قيمة الحكام".

وأردف:" الأهلي ملتزم بقرار رابطة الأندية المصرية بخوض الـ3 مباريات بحكام أجانب، وهو شرط استكماله لبطولة الدوري، وفي حالة عدم حدوث ذلك، لم نستكمل البطولة، والمجلس بجميع أفراده اتفقوا على القرار وكان بالاجماع، وجميع الأعضاء كانوا حاضرين، والخطيب حرص على قطع إجازته العلاجية، وتواجد في الاجتماع".

وعن المشاركة في رابطة الأندية قال:" الأهلي يدرس جميع القرارات، والمجلس في حالة انعقاد كامل".

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