ميدو يكشف كواليس صفقة بنتايك.. ووعد لجماهير الزمالك بخصوص ملف التجديدات

كتب- محمد خيري:

تحدث أحمد حسام "ميدو"، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، عن أكثر من ملف يتعلق بالفريق الأبيض، سواء عن كواليس حسم صفقة المغربي محمود بنتايك، أو ملف التجديدات لأكثر من لاعب، أو تقديم المقترحات والتصورات لمجلس الإدارة.

ويسعى نادي الزمالك إلى حسم ملف التجديدات، خاصة أحمد سيد "زيزو"، الذي يُعد من الركائز الأساسية في صفوف فريق الزمالك في السنوات الماضية.

ومن المقرر أن ينتهي عقد أكثر من لاعب في فريق الزمالك، يُعد من أبرزهم الثلاثي أحمد سيد "زيزو"، عبد الله السعيد، عمر جابر.

وقال "ميدو" في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، اليوم الخميس: "وكيل محمود بنتايك تواجد في القاهرة مؤخرًا، وكنّا نحرص على استمرار اللاعب معنا في الفتوصل إلى اتفاق مرضٍ بين الطرفين".

وأكمل "ميدو": "لجنة التخطيط قدمت مشروعًا لمدة ثلاث سنوات لإدارة الزمالك، على أن نبدأ الخطوات الأولى بعد الحصول على الضوء الأخضر وموافقة مجلس الإدارة".

واختتم: "نسير بشكل جيد من أجل تجديد جميع عقود اللاعبين، ونعد جماهير الزمالك أن الفريق سينافس على جميع البطولات في الموسم المقبل".