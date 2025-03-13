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نجم الزمالك السابق: الأهلي أعاد الأبيض للمنافسة على الدوري

12:23 م الخميس 13 مارس 2025

الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي

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كتب- محمد خيري:

تحدث وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق، عن انسحاب الأهلي أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ورفض النادي الأهلي، التواجد في استاد القاهرة الدولي، لمواجهة الزمالك، اعتراضا على عدم وجود تحكيم أجنبي، وهو ما دعى لاعتباره منسحبا من المباراة.

وقال وائل القباني في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:"الأهلي أفضل من الزمالك خلال الفترة الحالية، وانسحابه في مصلحة الأبيض الذي عاد إلى المنافسة مرة أخرى على لقب الدوري".

وأضاف نجم الزمالك السابق:"المباريات المقبلة لكل الفرق صعبة، ولا يوجد فارق من اللعب في القاهرة أو الإسكندرية أو السويس".

واختتم حديثه قائلًا:"محمود بنتايج لاعب مميز للغاية، والتجديد له إضافة قوية لنادي الزمالك".

ويحتل الأهلي المركز الثاني حاليا في جدول الدوري المصري، برصيد 39 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 35 نقطة.

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