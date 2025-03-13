وجود سباعي الأهلي.. قائمة منتخب مصر تحت 17 سنة لخوض معسكر مارس

كتبت-هند عواد:

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة بقيادة أحمد الكاس، قائمة اللاعبين لخوض المعسكر المغلق، المقرر انطلاقه اليوم الخميس، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب، في نهاية شهر مارس حتى 19 أبريل.

وجاءت قائمة منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة كالآتي:

عمر عبدالعزيز - ياسين حاتم - حمزة الدجوي - مهند الشامي - معاذ فوزي - محمد شريف -فارس فخري - أدهم فريد - آدم محمد - نور أشرف -باسل مدحت - عمر العدوي -بلال عطية - أنس رشدي - كريم جمعة -عبدالعزيز الزغبي - محمد حمد - حمزة عبدالكريم - عبد الرحمن أبو اليزيد - زياد أيوب -يوسف تامر - عمر نبيل - عمر كمال - يوسف وجيه - عمر أمين - علي بسيوني -فادي وائل - عمرو عادل - أحمد إيهاب

وتضم القائمة 7 لاعبين من الأهلي، وهم حمزة الدجوي، مهند الشامي، عمر العدوي، بلال عطية، زياد أيوب، عمر كمال وحمزة عبدالكريم.

وانتشرت أخبار خلال الساعات الماضية، بمنع النادي الأهلي لاعبيه الشباب من الانضمام إلى منتخب الشباب 2005 ومنتخب الناشئين 2008، بسبب أزمة مباراة القمة وتهديده بالانسحاب من الدوري المصري.

ويفتتح منتخب مصر مواجهاته في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة جنوب أفريقيا، يوم 31 من شهر مارس الحالي، ثم يواجه بوركينا فاسو يوم 3 من شهر أبريل، ويختتم مواجهات الدور الأول أمام الكاميرون يوم 6 من الشهر ذاته.

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