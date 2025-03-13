"اتحاد الكرة بيعمل ايه؟".. المعلق أحمد الطيب يعلق على أزمة مباراة القمة

كتبت-هند عواد:

علق أحمد الطيب معلق قنوات "الكأس" القطرية، على أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي انسحب منها الأحمر احتجاجا على تعيين طاقم تحكيم مصري.

وكتب الطيب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إذا كانت رابطة اللاعبين هي المسؤولة عن وضع جدول المباريات، وكذلك الرابطة هي المسؤولة عن طلب تعيين الحكام، وده بيحصل بموافقة الجميع، يبقى اتحاد الكرة بيعمل ايه؟".

واختتم الطيب: "ويبقى ليه نشتم ونتهم اتحاد الكرة بأنه مقصر أول فاشل أو متضامن مع طرف على حساب طرف آخر، للأسف في حاجات كتير غلط".

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