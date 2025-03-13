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"أبوريدة يعترف".. تدخل سريع من وزير الرياضة في أزمة مباراة القمة

10:56 ص الخميس 13 مارس 2025
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    هاني أبو ريدة وإنفانتينو
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    هاني أبو ريدة وجهاز منتخب 2008
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    هاني أبو ريدة
  • عرض 23 صورة
    هاني أبو ريدة والخطيب وحسن حمدي
  • عرض 23 صورة
    هاني أبو ريدة والخطيب وحسن حمدي
  • عرض 23 صورة
    زيارة هاني أبو ريدة لمحمود الخطيب في حضور حسن حمدي
  • عرض 23 صورة
    هاني أبو ريدة خلال مؤتمر صحفي
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    المهندس هاني أبو ريدة
  • عرض 23 صورة
    هاني أبو ريدة
  • عرض 23 صورة
    هاني أبو ريدة
  • عرض 23 صورة
    هاني أبو ريدة
  • عرض 23 صورة
    رئيس الاتحاد الأفريقي مع هاني أبو ريدة وناصر الخليفي
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    هاني أبو ريدة رئيس اتحا دالكرة الأسبق
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    هاني أبو ريدة
  • عرض 23 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (1)
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    غياب الأهلي مع بداية مباراة الزمالك (1)
  • عرض 23 صورة
    غياب الأهلي مع بداية مباراة الزمالك (3)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (10)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (4)
  • عرض 23 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (2)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (15)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (17)
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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، تدخل سريع من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في أزمة مباراة القمة، بعقد جلسة هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة مع خلال الساعات الماضية.

ورفض النادي الأهلي، التواجد في استاد القاهرة الدولي، لمواجهة الزمالك، اعتراضا على عدم وجود تحكيم أجنبي، وهو ما دعى لاعتباره منسحبا من المباراة.

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور:"في جلسته مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تبرأ المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، من أزمة مباراة القمة والتي ترتب عليها انسحاب الأهلي من مواجهة الزمالك".

وأضاف: "أبوريدة" أكد لوزير الرياضة أنه لم يرفض استقدام حكام أجانب لمباراة القمة، وأن الاتحاد يتعامل بالخطابات الرسمية فقط، ورئيس الرابطة أحمد دياب أبلغنا السبت الماضي بتحمل التكاليف المالية لاستقدام طاقم للمباراة، والوقت كان غير كاف والاتحادات الأوروبية إجازة يومي السبت والأحد، ومن غير المنطقي أن نحصل على موافقة بطاقم تحكيمي في 24 ساعة.

وأضاف: "أبوريدة شدد على أنه لم يتعمد تجاهل مسؤولي الأهلي، رغم ارتباطه بالجمعية العمومية للكاف، بحضور انفانتينو وباتريس موتسيبي وممثلي الدول المختلفة، وأنه كان حريصا على شرح كل الأسباب ووجهة النظر لرئيس الأهلي".

واختتم: "أبو ريدة اعترف لوزير الرياضة أن المشهد كان سيئا ولا يرضي أي مسؤول، لكن اتحاد الكرة لم يتسبب في الأزمة، بدليل أنه وافق للأهلي على حكام أجانب في الدور الأول للدوري".

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