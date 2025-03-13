كتب - محمد الميموني:

حسم التعادل السلبي أمس الأربعاء، نتيجة مباراة بيراميدز أمام نظيره المصري البورسعيدي، في إطار منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ورفع بيراميدز رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 43 في صدارة ترتيب الدوري المصري ، بينما رفع فريق المصري البورسعيدي رقم 31 في المركز الرابع بجدول الترتيب.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز كالتالي:

1- بيراميدز 43 نقطة

2- الأهلي 39 نقطة

3- الزمالك 35 نقطة

4- المصري البورسعيدي 31 نقطة

5- البنك الأهلي 29 نقطة

6- فاركو 26 نقطة

7- بتروجيت 25 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

9- حرس الحدود 22 نقطة

10- زد 24 نقطة

11- طلائع الجيش 20 نقطة

12- الجونة 20 نقطة

13- سموحة 20 نقطة

14- الاتحاد السكندري 18 نقطة

15- غزل المحلة 17 نقطة

16- الإسماعيلي 14 نقطة

17- إنبي 12 نقطة

18- مودرن سبورت 12 نقطة