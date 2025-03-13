تعليق مثير للجدل من شقيق عمرو السولية على أزمة اللاعب مع مشجع الأهلي

كتب - يوسف محمد:

تفاعل محمد السولية شقيق لاعب الأهلي عمرو السولية، مع أزمة نجم المارد الأحمر وأحد أعضاء الجمعية العمومية بالنادي، بعد انسحاب الفريق وعدم لعب مباراة القمة أمس.

وكتب شقيق نجم الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "عشان مشكله أمبارح دي، فيه كلام كتير بيقول أن مينفعش لاعيب يرد ع الجمهور والسولية غلطان وكل الكلام اللذيذ دا".

وأضاف: "ليه إن شاء الله ميردش ليه ما تحط نفسك مكانه وواحد يستفزك ويشتمك face to face كدا مش هترد ولا أي، الراجل ماشي في حاله عادي جدا، واحد يقوله "كسفتونا" انت بتتكلم معاه ليه اصلا هو اي علاقته بالموضوع؟".

وتابع: "وبعدين انت عشان عضو في النادي المفروض مايتردش عليك ولا أي، وانت مالك باللاعيبه هي مالها طالما ليك صوت وجرئ كدا ما تروح تكلم الإدارة، اللاعيبه علاقتها ايه بالموضوع وكل اللي عمال يتكلم انت تعرف بدايه المشكله اصلا عشان تتكلم".

واختتم محمد السولية: "ملوك الزيطه والترند والله ربنا يهدي".

وكان عمرو السولية، دخل في مشادة أمس الثلاثاء مع أحد أعضاء الجمعية بالنادي الأهلي، بعد انتقاده بسبب انسحاب الفريق وعدم لعب مباراة القمة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة وتبادل الألفاظ والسباب بينهما.

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