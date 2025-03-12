مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

الزمالك

4 2
21:30

سموحة

كأس مصر

بيراميدز

2 1
21:30

إنبي

الدوري الإسباني

فياريال

1 2
19:30

ريال مدريد

الدوري الإسباني

جيرونا

1 1
22:00

فالنسيا

الدوري الألماني

يونيون برلين

1 1
16:30

بايرن ميونيخ

الدوري الألماني

لايبزيج

2 0
19:30

بروسيا دورتموند

جميع المباريات

إعلان

"أمل جديد للزمالك".. بيراميدز يسقط في فخ التعادل أمام المصري بالدوري

11:52 م الأربعاء 12 مارس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محمد الشيبي (1)
  • عرض 5 صورة
    مباراة بيراميدز والمصري (1)
  • عرض 5 صورة
    مصطفى فتحي (1)
  • عرض 5 صورة
    مهند لاشين (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد:

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في الفخ التعادل السلبي أمام المصري البورسعيدي في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب السويس، ضمن أولى جولات الدور الثاني "الجولة الـ18" من الدوري الممتاز.

وشهدت المباراة الغاء هدفين لكل من بيراميدز والمصري بداعي التسلل بعد الرجوع إلى تقنية الفار، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وبهذه النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة الـ43 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، فيما جاء المصري في المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

ومنح بيراميدز الزمالك أمل جديد في المنافسة على الدرع من جديد، بعد تقليل الفارق معه إلى 8 نقاط فقط في انتظار المواجهة التي تجمعهما في الدور الثاني.

كما سيخوض الفريق الكروي بنادي بيراميدز مواجهة قوية أمام الأهلي في الأسبوع المقبل من الدوري، بعد انسحابه من القمة الـ130.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز المصري البورسعيدي الدوري الممتاز مباراة بيراميدز والمصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تعليق مثير للجدل من شقيق عمرو السولية على أزمة اللاعب مع مشجع الأهلي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

وجوه مستبشرة وقلوب فرحة.. 11 لقطات ومشاهد من إفطار المطرية