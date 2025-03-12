"أمل جديد للزمالك".. بيراميدز يسقط في فخ التعادل أمام المصري بالدوري

كتب - نهى خورشيد:

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في الفخ التعادل السلبي أمام المصري البورسعيدي في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب السويس، ضمن أولى جولات الدور الثاني "الجولة الـ18" من الدوري الممتاز.

وشهدت المباراة الغاء هدفين لكل من بيراميدز والمصري بداعي التسلل بعد الرجوع إلى تقنية الفار، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وبهذه النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة الـ43 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، فيما جاء المصري في المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

ومنح بيراميدز الزمالك أمل جديد في المنافسة على الدرع من جديد، بعد تقليل الفارق معه إلى 8 نقاط فقط في انتظار المواجهة التي تجمعهما في الدور الثاني.

كما سيخوض الفريق الكروي بنادي بيراميدز مواجهة قوية أمام الأهلي في الأسبوع المقبل من الدوري، بعد انسحابه من القمة الـ130.