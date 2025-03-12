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من السبب الرئيسي في تفعيل بند شراء بنتايك.. مصدر يكشف الكواليس؟

11:39 م الأربعاء 12 مارس 2025
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  • عرض 13 صورة
    بنتايك
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    محمود بنتايك
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    محمود بنتايك
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    محمود بنتايك
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    محمود بنتايك
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    محمود بنتايك لاعب الزمالك (1)
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    محمود بنتايك من تدريبات الزمالك
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    محمود بنتايك
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    المغربي محمود بنتايك
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    محمود بنتايك لاعب الزمالك (3)
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    محمود بنتايك لاعب الزمالك (4)
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كتب - مراسل مصراوي

كشف مصدر عن كواليس نجاح مجلس إدارة نادي الزمالك في تفعيل بند شراء النجم المغربي محمود بنتايك من سانت إيتيان الفرنسي، موضحاً المتسبب الرئيسي في إنهاء الأتفاق.

وقال مصدر في تصريحات لمصراوي أن أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط، لعب دورًا محوريًا في تفعيل بند شراء بنتايك من سانت إيتيان الفرنسي، وتمديد عقده حتى 2028.

وأشار المصدر إلى أن ميدو استغل علاقته مع مساعد المدير الرياضي للنادي الفرنسي "أصدقاء بنادي ويستهام" لتسريع إنهاء الصفقة، خاصة مع وجود اهتمام من أندية أخرى.

وأضاف أنه تم الاتفاق على سداد قيمة التعاقد على قسطين بدلًا من دفعة واحدة، كما استضاف ميدو وكيل اللاعب في القاهرة لحسم المفاوضات سريعًا بجانب دعوته لحضور القمة.

وأتم المصدر أن نجاح ميدو في الصفقة يأتي ضمن خطة لجنة التخطيط لدعم الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

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النجم المغربي محمود بنتايك محمود بنتايك تفعيل بند شراء بنتايك أخبار الزمالك الزمالك اليوم
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