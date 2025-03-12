"هل تعليمات إدارة؟".. رسالة موحدة من لاعبي الأهلي إلى جماهير الفريق (صور)

كتب - يوسف محمد:

ما زالت أحداث مباراة القمة، التي كان من المقرر إقامتها أمس بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، تسيطر على الساحة الرياضية في مصر، بعد قرار الأهلى أمس بعدم خوض المباراة.

وكان الأهلي، أعلن أمس الثلاثاء، رفضه لعب مباراة القمة أمام الزمالك والانسحاب من اللقاء، بسبب إقامة المباراة بطاقم تحكيم مصري وهو ما رفضته إدارة القلعة الحمراء.

وقام لاعبو المارد الأحمر، بنشر رسالة موحدة عبر حساباتهم الرسمية، على مواقع التواصل الاجتماعي، لتحية الجماهير على دعمهم للفريق في قراراته.

ونشر معظم لاعبو الأهلي صورة لجماهير القلعة الحمراء، وعلقوا: "ضهر وسند الأهلي، إيد وحدة".

كما وجه اللاعبين رسالة أخرى إلى الجماهير جاء كالتالي: "جمهوره ده حماه".

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن نشر الرسالة جاء بعد اتفاق بين اللاعبين وليس تعليمات من جانب الإدارة، لمصالحة الجماهير بعد عدم خوض مباراة القمة أمس أمام الزمالك، على الرغم من حرص الجماهير على التواجد لدعم الفريق.

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