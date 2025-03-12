مدرب الأهلي السابق لمصراوي: "لا يمكن قول الأهلي خاسرًا بعد انسحابه من القمة لهذا السبب"

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث أحمد أيوب مدرب الأهلي السابق عن أزمة مباراة القمة 130 التي انسحب فيها المارد الأحمر أمس الثلاثاء، اعتراضًا على تعيين طاقم حكام محلي.

وكان الأهلي قد أصدر بيان رسمي أمس الثلاثاء أعلن فيه عدم خوض مباراة القمة ضد الزمالك بطاقم تحكيم محلي، في الوقت الذي تواجد غريمه نادي الزمالك في ملعب المباراة المحدد وقام طاقم التحكيم المكلف بقيادة محمود بسيوني بإنهاء المباراة بعد 20 دقيقة لعدم تواجد لاعبو الأهلي.

وعن هذه الأزمة قال مدرب الأهلي السابق في تصريحات لمصراوي: ": "أرى أن الكرة المصرية هي الخاسر الوحيد من أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك".

وتابع: "النادي الأهلي كيان كبير وبالتأكيد عندما يتخذ قرار مثل هذا، سيكون هناك خطة مدروسة للحفاظ على حقوقه ومكانة النادي، وكل نادٍ له الحق في الدفاع عن مصالحه الشخصية كما يرى وبالطريق المناسبة له".

وأكمل:" لا يمكننا القول بأن النادي الأهلي خسر من قرار عدم خوض المباراة، لان حتى هذه اللحظة لم يتم إصدار أي عقوبات أو معلومة من جهة مختصة عن نتيجة المباراة".

وتابع تصريحاته: " الجمهور والرياضة المصرية هم ضحية الانقسام بين المسؤولين في الكرة، وما حدث في الفترة الأخيرة هو نتيجة المصالح الشخصية بعيدا عن المصلحة العامة".

وأختتم: "نريد تغيير بعض الكوادر في مصر، وليس من الطبيعي أن ننتظر حدوث أزمة للمطالبة بالتغيير، وهناك وجوه شابة يجب ان تكون موجوده في الفترة القادمة.