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أول رد فعل من إمام عاشور بعد انسحاب الأهلي من القمة

10:12 م الأربعاء 12 مارس 2025
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    إمام عاشور 1
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (8)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (17)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (13)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (7)
  • عرض 18 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (4)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (3)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (2)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (1)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (5)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (10)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (6)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (12)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (9)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (11)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (14)
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    جماهير الأهلي
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كتب- محمد عبدالهادي:

خرج إمام عاشور لاعب النادي الأهلي عن صمته بعد أزمة مباراة القمة أمس الثلاثاء، والتي شهدت عدم خوض المارد الأحمر لمواجهة الزمالك في الجولة الأولى من الدور الثاني للدوري المصري.

ورفض النادي الأهلي خوض مباراة الزمالك بعد اعتراضه على تعيين طاقم تحكيم مصري للمباراة وطالب بإسنادها لطاقم تحكيم أجنبي، وهو ما لم يتحقق، ليقرر الأهلي عدم الذهاب لخوض المباراة.

وفي هذا السياق نشر إمام عاشور لاعب الأهلي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، صورة لجماهير القلعة الحمراء وكتب عليها: "ضهر وسند الأهلي.. ايد واحدة".

وعلق على صورة أخرى نشرها لجماهير النادي الأهلي : "جمهوره ده حماه".

في سياق متصل قرر المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، منح اللاعبين راحة سلبية 4 أيام وذلك بعد انتهاء معسكر القمة وعدم خوض المباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره إنبي في بطولة كأس مصر يوم الخميس المقبل الموافق 20 مارس، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي الكأس.

إمام عاشورإمام عاشور 1

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إمام عاشور انسحاب الأهلي من القمة إمام عاشور بعد انسحاب الأهلي أزمة مباراة القمة الدوري المصري الممتاز
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