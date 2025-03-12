شهد الدور الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، الكثير من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، التي تسببت في بعض الأحيان في تغيير نتائج المباريات، مما أدى إلى استياء أغلب الأندية المشاركة في المسابقة.

وآخر الأزمات التي نشبت في بطولة الدوري المصري بسبب التحكيم، هي أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، الذي كان من المقرر إقامتها أمس الثلاثاء، إلا أن المارد الأحمر رفض خوض المباراة، بسبب وجود طاقم تحكيم مصري.

وقام موقع مصراوي، بالتواصل مع الخبير التحكيمي توفيق السيد، لتحليل أهم الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، التي تم إتخاذها في مباريات الأندية الثلاث المتنافسة على لقب الدوري وهم "الأهلي والزمالك وبيراميدز".

ونستعرض لكم فيما يلي آراء الحكم الدولي السابق توفيق السيد في أبرز حالات الدوري الأول بالدوري المصري:

حكم دولي يحسم الجدل حول 13 حالة تحكيمية للزمالك في الدور الأول

يترقب عشاق كرة القدم المصري، انطلاق الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، الذي سيتم خلاله تحديد بطل المسابقة، بالإضافة إلى معرفة الفرق التي ستهبط إلى القسم الثاني. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول 11حالة تحكيمية لبيراميدز في الدور الأول بالدوري

بعد ختام الدور الأول من الدوري المصري، كانت هناك العديد من اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل لكثير من الأندية التي اشتكت من الأخطاء التحكيمية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

قبل الدور الثاني.. نائب رئيس لجنة الحكام السابق يحسم الجدل في 7 حالات تحكيمية للأهلي

يتصدر التحكيم المشهد الرياضي، قبل ساعات قليلة من انطلاق الجولة الأولى بالمرحلة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز، والتي تضم لقاء القمة بين الأهلي والزمالك. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)