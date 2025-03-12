هل منع الأهلي لاعبيه من الانضام إلى منتخبات الشباب والناشئين؟.. مصدر يرد

كتب- وائل توفيق:

رد مصدر مطلع بالنادي الأهلي على الأخبار المتداولة بخصوص منع لاعبيه إلى منتخب الشباب 2005 ومنتخب الناشئين 2008، وأكد صحتها.

وقال في تصريحات خاصة لمصراوي، إن إدارة النادي الأهلي طلبت من اللاعبين مواليد 2005 و2008 عدم الانضمام إلى المنتخبات وانتظار الموافقة.

وأوضح، الأهلي يسعى لعمل فريق من اللاعبين مواليد 2005 و2008 وبعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم وذلك للمشاركة في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

ولفت إلى أن إدارة النادي الأهلي سستفاوض خلال الفترة المقبلة مع المديرين الفنيين، وائل شيتوس وأحمد الكاس، حول اختيارات اللاعبين من الفئتين العمريتين 2005 و2008، وذلك للوصول إلى إبقاء عددًا منهم للمشاركة في كأس الرابطة