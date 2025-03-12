"رحيل المدرب وخصومات مالية للاعبين".. قرارات صارمة من مجلس إدارة الاتحاد السكندري

كتب - نهى خورشيد

أصدر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، مجموعة من القرارات الصارمة بعد خسارة الفريق أمس من الجونة في أولى جولات الدور الثاني من مجموعة الهبوط بالدوري المصري.

ونشر الاتحاد السكندري عبر حسابه الرسمية على مختلف المنصات الاجتماعية:"قرر مجلس إدارة النادي قبول الاستقالة المقدمة من الكابتن طلعت يوسف المدير الفني الفريق الكرة وكذلك جهازه الفني المعاون".

وأضاف بيان سيد البلد:"كما قرر المجلس خصم مبلغ 200 ألف جنية " مائتان ألف جنيه "من مستحقات جميع اللاعبين بسبب سوء النتائج، كذلك قرر المجلس إيقاف جميع مستحقات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم لحين تحسن النتائج".

وأتم البيان:"وسيكون مجلس إدارة النادى فى حالة إنعقاد دائم لحين الاستقرار والاتفاق مع المدير الفني الجديد الذى سيقود الفريق، وسيتم الإعلان عن الجهاز الفني الجديد خلال الـ 48 ساعة القادمة، و من المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت القادم".

وتلقى الاتحاد السكندري الهزيمة أمس الثلاثاء من نظيره الجونة بهدفين دون رد، ليتوقف رصيد زعيم الثغر عند المركز الخامس بجدول ترتيب فرق الهبوط برصيد 18 نقطة.