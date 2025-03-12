مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
21:30

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

أتلتيك بلباو

- -
19:45

روما

الدوري الأوروبي

آ. فرانكفورت

- -
19:45

أياكس امستردام

الدوري الأوروبي

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

الكمار

الدوري الأوروبي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

ريال سوسيداد

دوري المؤتمر الأوروبي

تشيلسي

- -
22:00

كوبنهاجن

جميع المباريات

إعلان

"رحيل المدرب وخصومات مالية للاعبين".. قرارات صارمة من مجلس إدارة الاتحاد السكندري

09:32 م الأربعاء 12 مارس 2025

محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

أصدر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، مجموعة من القرارات الصارمة بعد خسارة الفريق أمس من الجونة في أولى جولات الدور الثاني من مجموعة الهبوط بالدوري المصري.

ونشر الاتحاد السكندري عبر حسابه الرسمية على مختلف المنصات الاجتماعية:"قرر مجلس إدارة النادي قبول الاستقالة المقدمة من الكابتن طلعت يوسف المدير الفني الفريق الكرة وكذلك جهازه الفني المعاون".

وأضاف بيان سيد البلد:"كما قرر المجلس خصم مبلغ 200 ألف جنية " مائتان ألف جنيه "من مستحقات جميع اللاعبين بسبب سوء النتائج، كذلك قرر المجلس إيقاف جميع مستحقات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم لحين تحسن النتائج".

وأتم البيان:"وسيكون مجلس إدارة النادى فى حالة إنعقاد دائم لحين الاستقرار والاتفاق مع المدير الفني الجديد الذى سيقود الفريق، وسيتم الإعلان عن الجهاز الفني الجديد خلال الـ 48 ساعة القادمة، و من المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت القادم".

وتلقى الاتحاد السكندري الهزيمة أمس الثلاثاء من نظيره الجونة بهدفين دون رد، ليتوقف رصيد زعيم الثغر عند المركز الخامس بجدول ترتيب فرق الهبوط برصيد 18 نقطة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري رحيل مدرب الاتحاد السكندري الجونة يفوز على الاتحاد السكندري مجموعة الهبوط بالدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

عاجل - ارتفاع ضحايا حادث قطار القنطرة شرق إلى 10 وفيات
8 وفيات و12 مصابا.. كامل الوزير يتفقد موقع حادث ميني باص الإسماعيلية
بعد إعلان مدبولي.. كم ستكون أسعار البنزين مع رفع الدعم نهاية 2025؟
قائمة مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2025.. تعرض الأحد المقبل
البحوث الفلكية تكشف موعد عيد الفطر 2025.. وتفاصيل رؤية هلال شوال