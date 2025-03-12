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مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل تمسك الأهلي بعدم استكمال بطولة الدوري المصري الممتاز

09:15 م الأربعاء 12 مارس 2025
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (17)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (13)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (7)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (15)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (1)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (2)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (3)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (5)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (11)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (9)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (12)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (6)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (14)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (16)
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    جماهير الأهلي
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (15)
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    خلال انسحاب الأهلي في مباراة القمة
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كتب- وائل توفيق:

قال مصدر مطلع بالنادي الأهلي، إن مجلس إدارة القلعة الحمراء متمسك بقرار عدم استكمال المشاركة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح المصدر لمصراوي، أن إدارة الأهلي لن تنتظر قرار رابطة الأندية المصرية بخصوص اعتماد نتيجة مباراة القمة التي كان موعدها أمس، وانسحب منها الأهلي اعتراضًا على عدم وجود طاقم تحكيم لإدارة المباراة.

يذكر أن النادي الأهلي أكد في بيان رسمي، أمس، أنه في حالة عدم إسناد مباراة القمة إلى طاقم تحكيم أجنبي لن يكمل بطولة الدوري المصري الممتاز، الموسم الحالي.

وانسحب النادي الأهلي من مباراة القمة ضد الزمالك بعد إسنادها إلى طاقم تحكيم مصري مكون من؛ محمود بسيوني حكمًا للساحة، عاونه سامي هلهل وأحمد توفيق طلب وحمادة القلاوي حكمًا رابعًا، وأحمد الغندور حكمًا لتقنية الفيديو وعاونه الثنائي هاني عبد الفتاح ومحمد الشناوي.

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