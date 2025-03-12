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مصدر يكشف لمصراوي مدة راحة الأهلي بعد انسحابه من القمة

09:05 م الأربعاء 12 مارس 2025

محمد رمضان، المدير الرياضي بالنادي الأهلي

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كتب - مراسل مصراوى

كشف مصدر مطلع بالنادي الأهلي موقف محمد رمضان المدير الإداري للقلعة الحمراء بعد أبلغه لاعبي الفريق الأول بانتهاء معسكر مباراة القمة التي كان من المقرر لها أمس الثلاثاء أمام الزمالك.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن الجهاز الفني قرر منح اللاعبين راحة لمدة 8 أيام، في ظل الغموض حول موقف الفريق من مباراة إنبي في بطولة رابطة الأندية، المقرر إقامتها يوم 20 من الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن هناك تفكيرًا جديًا في الانسحاب من البطولة.

وكان رمضان سمح للاعبين بالعودة إلى منازلهم، وذلك بعد تأكد عدم إقامة مباراة القمة في ظل تمسك إدارة الأحمر بعدم خوض اللقاء إلا بطاقم تحكيم أجنبي.

وفي سياق آخر، يحتل الفريق الكروي بالنادي الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

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المدير الإداري للقلعة الحمراء محمد رمضان انسحاب الأهلي مباراة القمة راحة الأهلي بعد انسحابه من القمة
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