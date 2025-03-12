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"للابتعاد بالصدارة".. بيراميدز يعلن تشكيله الرسمي أمام المصري في الدوري الممتاز

08:43 م الأربعاء 12 مارس 2025

فريق بيراميدز

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كتب - نهى خورشيد

كشف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لبيراميدز، التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة المصري البورسعيدي، والمقرر لها مساء الأربعاء على استاد السويس، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الحسم ببطولة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل الأساسي لبيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر – كريم حافظ – محمد الشيبي – أحمد سامي

خط الوسط: بلاتي توريه – مصطفى فتحي – مهند لاشين – إبراهيم عادل – رمضان صبحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

أما دكة البدلاء، فتضم كلًا من: شريف إكرامي، طارق علاء، محمود مرعي، عبد الرحمن مجدي، محمود دونجا، أحمد توفيق، دودو الجباس، يوسف أوباما، ومروان حمدي.

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