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تعليق قوي من ميكالي المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي على أحداث القمة

08:42 م الأربعاء 12 مارس 2025
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كتب - يوسف محمد:

تفاعل البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأوليمبي، على أزمة مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك، وانسحاب المارد الأحمر وعدم خوض المباراة".

وكتب ميكالي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "فضيحة جديدة في الكرة المصرية".

وكانت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي كان من المقرر إقامتها أمس الثلاثاء على ستاد "القاهرة الدولي"، شهدت حالة جدل واسعة، بعد انسحاب الأهلي من اللقاء.

وأعلن النادي الأهلي أمس الثلاثاء، عدم خوض مباراة القمة أمام الزمالك، بسبب إسناد مهمة إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم مصري، وهو ما رفضه المارد الأحمر، فيما توجه نادي الزمالك وطاقم التحكيم المصري إلى ملعب المباراة.

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روجيرو ميكالي مباراة القمة الأهلي والزمالك
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