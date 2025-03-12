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"تعرضنا لخسائر أمام الزمالك".. رئيس الإسماعيلي يعلق على أداء الحكام في الدوري

07:43 م الأربعاء 12 مارس 2025
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    خلال مباراة الاسماعيلي والمصري
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    زد يتعادل مع الإسماعيلي في الدوري المصري
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    الأهلي ضد الإسماعيلي (1)
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    جماهير الإسماعيلي
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    عضو مجلس الإسماعيلي يعتدي على حكم مباراة طلائع الجيش (2)
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    عضو مجلس الإسماعيلي يعتدي على حكم مباراة طلائع الجيش (5)
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    عضو مجلس الإسماعيلي يعتدي على حكم مباراة طلائع الجيش (3)
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    عضو مجلس الإسماعيلي يعتدي على حكم مباراة طلائع الجيش (1)
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    عضو مجلس الإسماعيلي يعتدي على حكم مباراة طلائع الجيش (4)
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    عضو مجلس الإسماعيلي يعتدي على حكم مباراة طلائع الجيش (2)
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كتب - يوسف محمد:

أكد نصر أبو الحسن رئيس النادي الإسماعيلي، على تعرض فريقه للكثير من الأخطاء التحكيمية خلال الموسم الحالي بالدوري المصري، مشيرا إلى قيامهم بمخاطبة رابطة الأندية لمحاولة الحد من هذه الأخطاء.

وقال أبو الحسين في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت": "هناك مشكلة كبيرة في التحكيم المصري، منذ الموسم الماضي وليس في الموسم الحالي فقط، جميع الأندية اعترضت على التحكيم، تحدثنا كثيرا خلال الموسم الماضي بسبب هذه الأخطاء والأمر نفسه تم خلال الموسم الحالي".

وأضاف: "لدي حالة تعجب مما حصل خلال مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش، وتواجدت قبل هذا اللقاء في اتحاد الكرة وتحدثت مع وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام آنذاك بسبب الأخطاء وبالأخص عن الحكم نادر قمر الدولة الذي تسبب لنا في الكثير من المشاكل، تفاجأت عندما وجدته يدير المباراة التالية لنا".

وتابع: "عندما وجدت قمر الدولة يدير المباراة التالية، قلت أنه يحاول إثبات أنه حكم على مستوى عالي وجيد، إلا أن المباراة حدثت بها أخطأ حينما قام باحتساب ركلة جزاء غير صحيحة لنادي طلائع الجيش".

وأكمل: "خلال أول مباراة لنا في الدوري تعرضنا للظلم، لم يتم احتساب ركلتي جزاء لنا، وفي مباراة الفريق أيضًا أمام سيراميكا كليوباترا كنا نستحق ركلة جزاء ولكنها لم تحتسب، والأمر ذاته أمام بيراميدز وكذلك طرد مستحق للاعب بيراميدز لم يحتسب".

واختتم أبو الحسن تصريحاته: "أخطاء التحكيم في وجود تقنية الفيديو، يجب أن تقل وليس العكس، وتعرضنا لخسائر في مباراة الزمالك، حيث حدث تدخل قوي من لاعب الزمالك على لاعب فريقنا، مما أدى إلى إصابته بقطع في وتر أكيليس ولم يتم اتخاذ أي قرار في اللعبة".

ويذكر أن تصريحات رئيس الإسماعيلي، جاءت بعد أزمة مباراة القمة وانسحاب النادي الأهلي من المباراة وعدم لعبها، بسبب تواجد طاقم تحكيم مصري لإدارة المباراة وهو ما رفضه المارد الأحمر.

ويحتل النادي الإسماعيلي المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري المصري دوري نايل، برصيد 14 نقطة جمعهم من 176 مباراة خاضهم الفريق بالمسابقة حتى الآن.

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الدوري المصري النادي الإسماعيلي نصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي الأخطاء التحيكيمية
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