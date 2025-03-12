كتب - يوسف محمد:

علق مقدم البرامج عمرو أديب، على أزمة مباراة القمة وانسحاب النادي الأهلي وعدم لعب المباراة، مشيرا إلى احتمالية إلغاء الدوري المصري هذا الموسم.

وكتب أديب عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "x" تويتر سابقا: "هناك محاولات جادة لتفجير الدوري من داخله، وتضامن عدد من الفرق لإلغاء المسابقة هذا العام، بمنطق يا فيها يا اخفيها".

وأضاف: "اختبار صلابة واضح احنا فى منظومة محترمة والا كلنا كومبارس لبطل فيلم واحد".

وكان النادي الأهلي، أعلن أمس انسحابه من مباراة القمة أمام الزمالك، عدم لعب المباراة، بسبب إسناد مهمة إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم مصري.

هناك محاولات جاده لتفجير الدوري من داخله وتضامن عدد من الفرق لالغاء المسابقه هذا العام، بمنطق يا فيها يا اخفيها . اختبار صلابه واضح احنا فى منظومه محترمه والا كلنا كومبارس لبطل فيلم واحد — Amr Adib (@Amradib) March 12, 2025

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