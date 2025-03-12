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يا فيها يا أخفيها.. تعليق مثير للجدل من عمرو أديب على احتمالية إلغاء الدوري

07:34 م الأربعاء 12 مارس 2025
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (1)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (2)
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    عمرو أديب من افتتاح استديوهات الحصن بيج تايم
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    عمرو أديب
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    الإعلامي عمرو أديب
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    عمرو أديب
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    الإعلامي عمرو أديب
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كتب - يوسف محمد:

علق مقدم البرامج عمرو أديب، على أزمة مباراة القمة وانسحاب النادي الأهلي وعدم لعب المباراة، مشيرا إلى احتمالية إلغاء الدوري المصري هذا الموسم.

وكتب أديب عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "x" تويتر سابقا: "هناك محاولات جادة لتفجير الدوري من داخله، وتضامن عدد من الفرق لإلغاء المسابقة هذا العام، بمنطق يا فيها يا اخفيها".

وأضاف: "اختبار صلابة واضح احنا فى منظومة محترمة والا كلنا كومبارس لبطل فيلم واحد".

وكان النادي الأهلي، أعلن أمس انسحابه من مباراة القمة أمام الزمالك، عدم لعب المباراة، بسبب إسناد مهمة إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم مصري.

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عمرو أديب الدوري المصري الأهلي والزمالك مباراة القمة انسحاب النادي الأهلي إلغاء الدوري
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