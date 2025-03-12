تعليق مثير للجدل من أحمد الطيب على انسحاب الأهلي من مباراة القمة

كتب - يوسف محمد:

علق أحمد الطيب المعلق الرياضي بقنوات "الكأس القطرية"، على أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وانسحاب المارد الأحمر وعدم خوض المباراة.

وكتب الطيب عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "فقدان الأهلي ل 6 نقاط بسبب انسحابه أمام الزمالك، تقرب الزمالك من الفوز بالدورى مع بيراميدز، تعطى فرصة أكبر للمصرى ليحتل المركز الثالث".

وأضاف: "بكده يبقى الأهلي هو الأقرب للمركز الرابع، ومحظوظ الأهلى لأن لو حصل، ممكن يشارك فى الكونفدرالية الموسم القادم، وقتها لو فاز بها ممكن يواجه الزمالك اللى مؤكد هياخد أبطال أفريقيا ويلعبوا مع بعض على السوبر الأفريقى، اللى الزمالك فاز بها و حامل لقبها بفضل ناصر المنسى".

واختتم الطيب: "للأسف قرار الانسحاب أمام الزمالك، تبعاته سيئة جداً، هو القرار الأسوأ فى تاريخ، إدارة الأهلى والخطيب بعد قرار الانسحاب من بطولات افريقيا فى التسعينات"، التي كانت سبب فى أحقية الزمالك بنادى القرن كأكثر من فاز بأبطال أفريقيا مع نهاية القرن الماضى، خمسة مباريات لم يفز الأهلي على الزمالك، منذ رحيل أيمن شوقى عن قناة الأهلى".

وكان النادي الأهلي أعلن عدم خوض مباراة القمة، التي كان مقرر إقامتها أمس الثلاثاء وعدم الذهاب إلى ملعب اللقاء، اعتراضا على إقامة المباراة بطاقم تحكيم مصري، فيما حرص الزمالك على التواجد في أرضية الملعب أملا في الحصول على نقاط المباراة كاملة.

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