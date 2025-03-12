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"بترشيح النادي".. مصدر يكشف لمصراوي ممثل الأهلي في رابطة الأندية الأفريقية

05:25 م الأربعاء 12 مارس 2025
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    خالد مرتجي في عزاء نبيل الحلفاوي
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    كهربا وخالد مرتجي
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    خالد مرتجي في عزاء نبيل الحلفاوي
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    خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي
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    خالد مرتجي يقدم واجب العزاء في نبيل الحلفاوي
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    خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي
  • عرض 17 صورة
    خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي
  • عرض 17 صورة
    خالد مرتجي في عزاء نبيل الحلفاوي
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    خالد مرتجي وإنفانتينو
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    خالد مرتجي مع إينفانتينو
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    خالد مرتجي مع ناصر الخليفي
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    خالد مرتجي
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    خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي
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    خالد مرتجي رئيس بعثة الأهلي في كأس العالم 2023
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    خالد مرتجي والشناوي
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    خالد مرتجي خلال المشاركة في حفل عشاء فيفا
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كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، اعتماد خالد مرتجي أمين الصندوق بالنادي، ليتواجد في التشكيل الجديد لرابطة الأندية الأفريقية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "خالد مرتجي سيتواجد ممثلا عن النادي الأهلي، في رابطة الأندية الأفريقية".

وأضاف: "التشكيل الخاص برابطة الأندية الأفريقية، يمثله عن منطقة شمال أفريقيا، ممثلين من أندية الأهلي والرجاء البيضاوي المغربي".

وتابع: "خالد عبد القادر، عضو مجلس إدارة شركة الكرة السابق، كان ممثلا للمارد الأحمر، في رابطة الأندية الأفريقية خلال الموسم الماضي، إلا أن بعد رحيله عن شركة الكرة، تم إرسال اسم خالد مرتجي بدلا منه".

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النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي رابطة الأندية الأفريقية خالد مرتجي
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