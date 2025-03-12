كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، اعتماد خالد مرتجي أمين الصندوق بالنادي، ليتواجد في التشكيل الجديد لرابطة الأندية الأفريقية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "خالد مرتجي سيتواجد ممثلا عن النادي الأهلي، في رابطة الأندية الأفريقية".

وأضاف: "التشكيل الخاص برابطة الأندية الأفريقية، يمثله عن منطقة شمال أفريقيا، ممثلين من أندية الأهلي والرجاء البيضاوي المغربي".

وتابع: "خالد عبد القادر، عضو مجلس إدارة شركة الكرة السابق، كان ممثلا للمارد الأحمر، في رابطة الأندية الأفريقية خلال الموسم الماضي، إلا أن بعد رحيله عن شركة الكرة، تم إرسال اسم خالد مرتجي بدلا منه".

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