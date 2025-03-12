مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

فاركو

- -
21:30

البنك الاهلي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

إيندهوفن

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

"رمضان أبلغ اللاعبين".. قرار من النادي الأهلي بشأن مباراة القمة

05:18 م الأربعاء 12 مارس 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    لاعبي النادي الأهلي
  • عرض 16 صورة
    لاعبي النادي الأهلي
  • عرض 16 صورة
    محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي
  • عرض 16 صورة
    فريق النادي الأهلي
  • عرض 16 صورة
    لاعبي النادي الأهلي
  • عرض 16 صورة
    النادي الأهلي
  • عرض 16 صورة
    مران النادي الأهلي
  • عرض 16 صورة
    لاعبي النادي الأهلي
  • عرض 16 صورة
    النادي الأهلي
  • عرض 16 صورة
    النادي الأهلي
  • عرض 16 صورة
    وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي
  • عرض 16 صورة
    النادي الأهلي
  • عرض 16 صورة
    جماهير النادي الأهلي (1)
  • عرض 16 صورة
    النادي الأهلي
  • عرض 16 صورة
    النادي الأهلي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

قرر النادي الأهلي، إنهاء المعسكر الخاص بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي اليوم الأربعاء، الذي أقيم استعدادا لمباراة القمة، التي كان من المقرر إقامتها أمس الثلاثاء.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، أبلغ لاعبي الفريق بانتهاء معسكر الفريق، الذي أقيم استعدادا للقمة".

وأضاف: "رمضان سمح للاعبي الفريق بالعودة إلى منازلهم بعد عدم إقامة مباراة القمة، التي كان من المقرر إقامتها أمس الثلاثاء".

وكان النادي الأهلي أعلن عدم خوض مباراة القمة، وعدم الذهاب إلى ملعب اللقاء، اعتراضا على إقامة المباراة بطاقم تحكيم مصري، فيما حرص الزمالك على التواجد في أرضية الملعب أملا في الحصول على نقاط المباراة كاملة.

أقرأ أيضًا:

"كل واحد يتحمل مسؤولية قراره".. بيان عاجل من أشرف صبحي

"النيل من النادي".. بلاغ من بيراميدز ضد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي مباراة القمة الأهلي محمد رمضان قرار النادي الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"بترشيح النادي".. مصدر يكشف لمصراوي ممثل الأهلي في رابطة الأندية الأفريقية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

دعم الوقود.. مدبولي يحسم جدل رفع أسعار البنزين والسولار
بمشاركة مصر.. اجتماع وزاري في الدوحة لتنسيق الموقف العربي بشأن إعادة إعمار غزة
"أخطر وجبة في رمضان".. حسام موافي يحذر من كارثة بعد الصيام