كتب - يوسف محمد:

قرر النادي الأهلي، إنهاء المعسكر الخاص بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي اليوم الأربعاء، الذي أقيم استعدادا لمباراة القمة، التي كان من المقرر إقامتها أمس الثلاثاء.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، أبلغ لاعبي الفريق بانتهاء معسكر الفريق، الذي أقيم استعدادا للقمة".

وأضاف: "رمضان سمح للاعبي الفريق بالعودة إلى منازلهم بعد عدم إقامة مباراة القمة، التي كان من المقرر إقامتها أمس الثلاثاء".

وكان النادي الأهلي أعلن عدم خوض مباراة القمة، وعدم الذهاب إلى ملعب اللقاء، اعتراضا على إقامة المباراة بطاقم تحكيم مصري، فيما حرص الزمالك على التواجد في أرضية الملعب أملا في الحصول على نقاط المباراة كاملة.

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