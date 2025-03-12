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"بعد انضمامه بشكل نهائي".. عضو مجلس الزمالك يوجه رسالة إلى محمود بنتاك لاعب الفريق

04:51 م الأربعاء 12 مارس 2025
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    محمود بنتايك
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    المغربي محمود بنتايك
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كتب - يوسف محمد:

وجه أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى محمود بنتايك الظهير الأيسر للفريق، بعد شراء عقده بشكل نهائي حتى عام 2028.

وكتب سليمان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "شكرا بنتايك على عشقك لشعار وجماهير نادى الزمالك بنتايك زملكاوى 2028.

وكان نادي الزمالك، أعلن أمس الثلاثاء تفعيل بند شراء محمود بنتايك من نادي سانت إتيان الفرنسي بعقد يمتد حتى عام 2028.

ويذكر أن اللاعب المغربي، انضم إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من فريق سانت إتيان لمدة موسم على سبيل الإعارة حتى عام 2025.

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