"كل واحد يتحمل مسؤولية قراره".. بيان عاجل من أشرف صبحي

كتبت-هند عواد:

أصدر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بيانا رسميا، بالتزامن مع الأحداث الحالية في كرة القدم المصرية، وأثناء حضوره الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي.

وكتب أشرف صبحي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يجب أن نعي قدر بلدنا جيدا وأيضا قدر ذاتنا كمصريين لنا حضارتنا وهيئتنا، في حضوري وكلمتي ممثلا عن الحكومة المصرية في اجتماعات الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأفريقي لكرة القدم والجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي، تحدث رئيس الاتحاد الدولي انفانتينوقائلا: بلدي مصر ولا يوجد مكان في العالم تستيقظ فيه وترى هذا المكان، وهذه الحضارة وهو يشير إلى الأهرامات".

وأضاف: "جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تستضيفه مصر وبهذه المناسبة أهنئ كوزير للشباب والرياضة السيد هاني أبو ريدة بفوزه بالاتحاد الدولي والأفريقي لكرة القدم وهذا قدر بلدنا، وعلي الجميع ولكل من يعمل في المجال الرياضي".

واختتم أشرف صبحي: "متطوعا بمجالس الإدارات أو يعمل تنفيذيا بأجر، أن يعي ويراعي هذا، بلدنا أكبر من الجميع ونسعى إلى هذا من خلال مسؤولياتنا وتطبيقا للقوانين التي تهيئنا لذلك والمال العام مسؤولية من يدير والكل مسؤول عن قراره، كل واحد يتحمل مسؤولية قراره".

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