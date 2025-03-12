"النيل من النادي".. بلاغ من بيراميدز ضد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق

كتبت-هند عواد:

أعلن نادي بيراميدز، في بيان رسمي، التقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام وشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ولجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، ضد الإعلامي إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق.

وذكر بيان بيراميدز، أنه يتقدم بالبلاغ ضد إيهاب الكومي، بسبب تناوله نادي بيراميدز بشكل غير مقبول في حلقة البرنامج المذاعة مساء الأمس.

وشمل بلاغ النادي للنائب العام وشكواه، مقطع الفيديو المتضمن تصريحات مسيئة (حسبما وصف)، من جانب المذيع في حق نادي بيراميدز، وطالب النادي بضرورة التحقيق الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه من أجل حفظ حقوق النادي.

واختتم بيان بيراميدز: "النادي في بلاغه قال إن المذيع قال على غير الحقيقة أخبارا من شأنها النيل من نادي بيراميدز، واتهمه بدون دليل باتهامات غير مقبولة، لا يمكن الصمت عليها، ولابد من التحقيق فورا معه، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لكل من يتهم كذبا نادي بيراميدز بمثل هذه الاتهامات".

وقال إيهاب الكومي، في تصريحات خلال برنامجه "الماتش" المذاع عبر فضائية صدى البلد: "هناك العديد من الأدلة التي تؤكد وجود نية لدى الجبلاية لمنح بيراميدز لقب الدوري، سأعلن عن بعضها حاليا".

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