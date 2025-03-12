مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

فاركو

- -
21:30

البنك الاهلي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

إيندهوفن

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

بيسيرو يطلب لاعبي الزمالك بغلق ملف القمة والتركيز على هذه المباراة

04:05 م الأربعاء 12 مارس 2025

بيسيرو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية عصر اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سموحة المقبلة في بطولة كأس مصر.

وفي بداية الجلسة طالب بيسيرو اللاعبين بضرورة غلق ملف مباراة القمة بالدوري، والتركيز على مواجهة سموحة المقبلة في ظل أهمية اللقاء في مشوار الفريق ببطولة كأس مصر.

وشدد المدير الفني في حديثه مع اللاعبين على ضرورة مواصلة التركيز والعمل بجدية خلال الفترة الحالية استعداداً للمباريات المقبلة.

وشرح بيسيرو على شرح البرنامج التدريبي الموضوع للاعبين في الفترة الحالية استعداداً لمواجهة سموحة المرتقبة.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة، يوم السبت المُقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها في التاسعة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيسيرو الزمالك أخبار الزمالك مران الزمالك نادي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

دعم الوقود.. مدبولي يحسم جدل رفع أسعار البنزين والسولار
بمشاركة مصر.. اجتماع وزاري في الدوحة لتنسيق الموقف العربي بشأن إعادة إعمار غزة
"أخطر وجبة في رمضان".. حسام موافي يحذر من كارثة بعد الصيام