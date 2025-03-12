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خبير لوائح يكشف لمصراوي مصير الأهلي حال الانسحاب من الدوري

03:28 م الأربعاء 12 مارس 2025

الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (15)

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كتبت-هند عواد:

كشف محمد بيومي خبير اللوائح، مصير الأهلي في حالة استقراره على الانسحاب من الدوري المصري الممتاز، بعد أزمة مباراة القمة.

وانسحب الأهلي من مباراة القمة ضد الزمالك، ورفض مجلس إدارة الأحمر ذهاب اللاعبين إلى ستاد القاهرة لخوض اللقاء، احتجاجا على تعيين طاقم تحكيم مصري لإدارة اللقاء، كما هدد بالانسحاب من المسابقة، في حالة عدم تأجيل المباراة.

وقال محمود بيومي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "إذا انسحب الأهلي من مباراة أخرى في الدوري المصري، هذا يعني أنه انسحب من المسابقة، بالتالي تسحب نتائجه كلها ويتم اعتباره منسحبا من الدوري".

واختتم بيومي: "بعدها يتم تغريم الأهلي مبلغ 20 مليون جنيه، ويهبط إلى الدرجة الأدنى وهذه ليس الثالثة، إنما الرابعة".

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